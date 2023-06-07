Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda somut gündemle temasların...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda somut gündemle temasların...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda somut gündemle temasların artırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda somut gündemle temasların artırılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title