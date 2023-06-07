Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda somut gündemle temasların...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda somut gündemle temasların artırılması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda somut gündemle temasların artırılması gerektiğini belirtti.
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel