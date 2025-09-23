Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Costa ile görüştü


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, ikili temasları kapsamında AB Konseyi Başkanı Costa ile görüştü.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
