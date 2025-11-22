Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.
Zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'daki görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel