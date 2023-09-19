Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'den beklentimiz,ülkemize yönelik yükümlülüklerini süratle yerine getirmesidir,Türkiye'ye yönelik sergilenen ikircikli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'den beklentimiz,ülkemize yönelik yükümlülüklerini süratle yerine getirmesidir,Türkiye'ye yönelik sergilenen ikircikli tavırların son bulması gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'den beklentimiz,ülkemize yönelik yükümlülüklerini süratle yerine getirmesidir, Türkiye'ye yönelik sergilenen ikircikli tavırların son bulması gerekiyor."
Kaynak: AA / Güncel