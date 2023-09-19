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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'den beklentimiz,ülkemize yönelik yükümlülüklerini süratle yerine getirmesidir,Türkiye'ye yönelik sergilenen ikircikli...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'den beklentimiz,ülkemize yönelik yükümlülüklerini süratle yerine getirmesidir,Türkiye'ye yönelik sergilenen ikircikli tavırların son bulması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'den beklentimiz,ülkemize yönelik yükümlülüklerini süratle yerine getirmesidir, Türkiye'ye yönelik sergilenen ikircikli tavırların son bulması gerekiyor."

Kaynak: AA / Güncel

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