Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli paylaşıma ilişkin başlatılan soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli bir paylaşıma ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen T.A.V. hakkında, "Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan gözaltı kararı verildi.

Şüpheli T.A.V. polis ekiplerince Bursa'da yakalanarak, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
