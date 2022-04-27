Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektuba Binali Yıldırım imzası

SULTANBEYLİ, İSTANBUL (İHA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de yüzlerce gençle iftar sofrasında buluştu. Ardından Binali Yıldırım; AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genç Üyeler Katılım Töreni"nde yeni üyelere rozetlerini taktı. Törenin ardından Yıldırım, partiye yeni katılan gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı 4,5 metreye 2,5 metre büyüklüğündeki destek mektubunu imzaladı. Mektup ilerleyen günlerde AK Parti Genel Merkezi'ne gönderilecek.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Sultanbeyli'yi ziyaret etti. Önce yüzlerce gençle birlikte orucunu açan Yıldırım, sonrasında İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Genç Üyeler Katılım Töreni"nde partiye yeni katılan onlarca gence rozetlerini taktı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılan program müzik dinletisiyle başladı. Törene gençlerin ve teşkilat üyelerinin katılımı yoğun şekilde gerçekleşti.

Partiye yeni katılan gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı. Programda genç üye Gülsüm Çam yazılan mektubu tüm gençler adına yüksek sesle salonda okudu. Mektupta gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini yineledi, Türkiye'ye kazandırdığı vizyon projeler için teşekkür etti. www.2023mektubu.com sitesi üzerinden erişilebilen mektubun dijital ortamda çıktısı alınabiliyor, online olarak imzalanabiliyor.

AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş programda yaptığı konuşmada, "AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar gençliği her zaman en öncelikli konulardan biri olarak görmüştür. Dünya üzerinde iyiye ve güzele dair ne varsa bütün bunları savunan bir gençliğin önünü açmak için gayret göstermiştir." dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de yaptığı konuşmada, "Genç kardeşlerim AK Parti'nin genç üyeleri olarak özellikle AK Parti'ye üye olmak ne demek biliyor musunuz? Sadece milletimize hizmet etmek değil, onun yanında vatan savunmasının en ön cephesinde mücadele etmek demektir. Bu mücadeleye var mısınız?" şeklinde konuştu.

Programda konuşan Binali Yıldırım ise "Değerli yol arkadaşlarım, bugün Sultanbeyli bir başka. Bugün Sultanbeyli Ramazanın bereketini en güzel şekilde yaşıyor. AK Parti deyince sıradan bir parti akla gelmemeli. AK Parti 12 milyona yaklaşan üyesiyle dünyanın en büyük siyasi organizasyonudur. Bugünlerde muhalefetin Sultanbeyli merakı ve sevgisinin arttığını görüyoruz. Biri geliyor biri gidiyor. Endamlarını gösteriyorlar. Sultanbeyli onlara gününü gösterir mi? Sandıkta onlara hoş geldin der mi? Sultanbeyli bildiği yerde duruyor. Onlar gelsin, hoş geldi sefa geldi. Sultanbeyli'yi yeni mi tanıdınız. Sultanbeyli'yi yeni mi fark ettiniz. Sultanbeyli'nin 40 yıldır çözülemeyen sorunlarını çözmüş, İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri haline getirmiş AK Parti kadrolarıdır. Gönül belediyeciliği yapan belediyesidir. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'dir, ondan önceki arkadaşlarıdır" dedi.

(Aykut Zor - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel