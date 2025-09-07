Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal'den yaptığı paylaşımda "Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi olarak ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi.