Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal'den yaptığı paylaşımda "Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi olarak ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
