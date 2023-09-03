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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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