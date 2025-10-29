Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 yenerek B Ligi'nde devam etmeye hak kazanan A Milli Kadın Futbol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından ay-yıldızlı ekiple telefonla görüştü.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın aracılığıyla A Milli Takım ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "A Milli Kadın Futbol Takımımızı 4-0'ın rövanşında 3-0 kazandığı için tebrik ediyorum. Bu başarının tekrarını sizlerden bekliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmanın oynandığı Gürsel Aksel Stadı'na ilişkin ise "İzmir'de son dönem yaptığımız en önemli statlardan bir tanesi, Gürsel bey adına yaptığımız bu stat. Çok vasıflı ve kaliteli bir stat oldu. Kızlarımız da bunun hakkını verdi. Kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.