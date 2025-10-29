Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 yenerek B Ligi'nde devam etmeye hak kazanan A Milli Kadın Futbol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 yenerek B Ligi'nde devam etmeye hak kazanan A Milli Kadın Futbol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından ay-yıldızlı ekiple telefonla görüştü.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın aracılığıyla A Milli Takım ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "A Milli Kadın Futbol Takımımızı 4-0'ın rövanşında 3-0 kazandığı için tebrik ediyorum. Bu başarının tekrarını sizlerden bekliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmanın oynandığı Gürsel Aksel Stadı'na ilişkin ise "İzmir'de son dönem yaptığımız en önemli statlardan bir tanesi, Gürsel bey adına yaptığımız bu stat. Çok vasıflı ve kaliteli bir stat oldu. Kızlarımız da bunun hakkını verdi. Kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Güncel
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Netanyahu'dan Gazze için katliam emri! Saldırı başladı

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum

Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum
Melissa Kasırgası, Jamaika'nın güneybatısını vurdu

"Melissa" hızla ilerliyor! O ülkede önüne geleni yıkıp geçti
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.