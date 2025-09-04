Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonundan görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya tebriklerini iletti.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Güncel