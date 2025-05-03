Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KKTC'de yoğun ilgi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KKTC'de yoğun ilgi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi önünde halk tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KKTC'de yoğun ilgi
LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi önünde halk tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda yapılan karşılama töreninin ardından açılış törenine katılmak üzere KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi önünde halk tarafından yoğun ilgi gördü. Erdoğan, kendisini karşılayan coşkulu kalabalığı selamlayarak yerleşkeye giriş yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel