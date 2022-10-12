Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kazakistan Birinci Derece Dostluk Devlet Nişanı" takdim edildi Güncel Haberler Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in konuşması Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a birinci derece dostluk nişanı takdim edilmesi KAZAKİSTAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ortak... Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in konuşması Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a birinci derece dostluk nişanı takdim edilmesi KAZAKİSTAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ortak basın toplantısı düzenledi. Tokayev, basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kazakistan Birinci Derece Dostluk Devlet Nişanı" takdim etti. (1) Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kazakistan Birinci Derece Dostluk Devlet Nişanı' takdim edildi - Haberler

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