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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hırvatistan İslam Birliği Kurucu Onur Ödülü" verildi

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Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic'in konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hırvatistan İslam Birliği Kurucu Onur Ödülü" takdim edilmesi ZAGREB - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic Sisak'ta İslam Kültür...

Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic'in konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hırvatistan İslam Birliği Kurucu Onur Ödülü" takdim edilmesi ZAGREB - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic Sisak'ta İslam Kültür Merkezinin açılış törenine katıldı. (2)

Kaynak: AA / Zlatan Kapic - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Hırvatistan Güncel Haberler

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