"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret" suçlamasıyla bir şüpheli Samsun'da gözaltına alındı - Haberler

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"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret" suçlamasıyla bir şüpheli Samsun'da gözaltına alındı

AA - Sefa Şahin - Güncel
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'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret' suçlamasıyla bir şüpheli Samsun'da gözaltına alındı

Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen G.B. hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri şüpheli G.B'yi Atakum ilçesindeki ikametinde gözaltına aldı.

AA / Sefa Şahin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Samsun Güncel Haberler

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