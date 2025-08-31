Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hakaret içerikli paylaşım yapan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yapan kişinin D.A. olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Şahıs gözaltına alınmış ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan adli tahkikat başlatılmıştır." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
