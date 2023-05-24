Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için Türkiye turuna çıkan Özavcı, Van'a ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, destek amacıyla Türkiye turuna çıkan Erol Özavcı, memleketi Van'a ulaştı.

Kocaeli'den yola çıkan Özavcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş fotoğrafları ile Türkiye Yüzyılı logosuyla kaplattığı aracıyla kente geldi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yatan hastaları, kent merkezinde esnafı ziyaret eden Özavcı, görüştüğü vatandaşlara Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kent sakinlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek isteyen Özavcı, kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etti.