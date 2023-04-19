Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için Türkiye turuna çıkan Özavcı Isparta'da
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DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için çıktığı Türkiye turu kapsamında Isparta'ya geldi.
DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için çıktığı Türkiye turu kapsamında Isparta'ya geldi.
14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'a destek için Kocaeli'den dün Türkiye turuna çıkan Özavcı, Isparta'ya ulaştı.
Aracına Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'un fotoğraflarını kaplatan Özavcı, Mimar Sinan Caddesi'nde vatandaşlara Kuran'ı Kerim dağıttı.
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel