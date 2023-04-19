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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için Türkiye turuna çıkan Özavcı Isparta'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için Türkiye turuna çıkan Özavcı Isparta'da

Güncel Haberler

DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için çıktığı Türkiye turu kapsamında Isparta'ya geldi.

DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için çıktığı Türkiye turu kapsamında Isparta'ya geldi.

14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'a destek için Kocaeli'den dün Türkiye turuna çıkan Özavcı, Isparta'ya ulaştı.

Aracına Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'un fotoğraflarını kaplatan Özavcı, Mimar Sinan Caddesi'nde vatandaşlara Kuran'ı Kerim dağıttı.

Seçim Sonuçları

Isparta Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Isparta Güncel Haberler

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