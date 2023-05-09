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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Adana'da coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Adana'da coşkulu karşılama

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da vatandaşlarca coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da vatandaşlarca coşkuyla karşılandı.

Erdoğan, AK Parti'nin İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılmak için Adana Havalimanı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanı çıkışında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla karşıladı.

Güzergah boyunca vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaşan Erdoğan, kendisini ellerinde karanfil ve güllerle bekleyenleri de selamladı.

Bazı vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçişi sırasında meşaleler yaktı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adana Güncel Haberler

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