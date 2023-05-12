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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile buluştu

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Mayıs'taki "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Mayıs'taki "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile buluştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Bahçelievler'deki halk buluşmasında vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, mitingin ardından, bir süre önce telefonla da görüştüğü Hüseyin Bayraktar ile bir araya geldi.

Bayraktar ile sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra miting alanından ayrıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Hüseyin Bayraktar Güncel Haberler

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