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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '85 milyon vatandaş, tarihinin en güvenli, huzurlu, rahat, müreffeh dönemini yaşarken, Türkiye'yi eski karanlık günlerine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "85 milyon vatandaş, tarihinin en güvenli, huzurlu, rahat, müreffeh dönemini yaşarken, Türkiye'yi eski karanlık günlerine...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "85 milyon vatandaş, tarihinin en güvenli, huzurlu, rahat, müreffeh dönemini yaşarken, Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmenin kime faydası var?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "85 milyon vatandaş, tarihinin en güvenli, huzurlu, rahat, müreffeh dönemini yaşarken, Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmenin kime faydası var?"

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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