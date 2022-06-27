Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır." AA / Selma Kasap - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz... - Haberler

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