Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz...
AA - Selma Kasap - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır."
AA / Selma Kasap - Güncel