Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz...

AA - Selma Kasap - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır."

AA / Selma Kasap - Güncel

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