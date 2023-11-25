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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 ilde faaliyet gösteren kadın konukevleri, ŞÖNİM'ler, sosyal hizmet merkezleriyle şiddete maruz kalan kadınları devlet...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 ilde faaliyet gösteren kadın konukevleri, ŞÖNİM'ler, sosyal hizmet merkezleriyle şiddete maruz kalan kadınları devlet güvencesi altına alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 ilde faaliyet gösteren kadın konukevleri, ŞÖNİM'ler, sosyal hizmet merkezleriyle şiddete maruz kalan kadınları devlet güvencesi altına alıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Şiddet Güncel Haberler

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