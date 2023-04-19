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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '7'li koalisyonun içinde debelendiği gaflet çukurunu mahcubiyetle takip ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7'li koalisyonun içinde debelendiği gaflet çukurunu mahcubiyetle takip ediyoruz.

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7'li koalisyonun içinde debelendiği gaflet çukurunu mahcubiyetle takip ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7'li koalisyonun içinde debelendiği gaflet çukurunu mahcubiyetle takip ediyoruz. Üç günlük çıkarları uğruna eteğine yapışmadıkları terör örgütü kalmadı."

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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