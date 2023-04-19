Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7'li koalisyonun içinde debelendiği gaflet çukurunu mahcubiyetle takip ediyoruz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7'li koalisyonun içinde debelendiği gaflet çukurunu mahcubiyetle takip ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7'li koalisyonun içinde debelendiği gaflet çukurunu mahcubiyetle takip ediyoruz. Üç günlük çıkarları uğruna eteğine yapışmadıkları terör örgütü kalmadı."
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel