Erdoğan: Türkiye'nin güvenliği neyi gerektiriyorsa yapmaktan geri durmuyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmak isteyenlere boyun eğmiyoruz. Türkiye'nin çıkarları ve güvenliği neyi gerektiriyorsa ne pahasına olursa olsun onu yapmaktan geri durmuyoruz. 'Menzile kilitlenmiş ok' misali Türkiye Yüzyılı'nı gerçeğe dönüştürmek için tüm samimiyetimizle, birikimimizle çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda yapılan partisinin 4'üncü Olağanüstü Kongresi'ne katıldı. Kongreye, cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, meclis başkanı, siyasi parti temsilcileri düzeyinde olmak üzere toplam 300 yabancı misafir katılırken, ayrıca 100'den fazla büyükelçi yer adı. Kongrede AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri ve bölge başkanları da yer alırken KKTC Cumhurbaşkanı? Ersin Tatar, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç, Özbekistan Devleti Ali Meclis Başkanı Nurdinjon İsmoilov da katıldı.

Erdoğan, salona girmeden önce Atatürk Spor Salonu önünde bekleyen kalabalığa otobüsün üzerinden hitap etti. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte kalabalığı selamlayan Erdoğan, "Bugün çok özel bir gün. Bugün Türkiye Yüzyılı için istisnai bir gün. Bugün AK Parti için, partimizin temsilcisi olduğu davamız için müstesna bir gün. Biraz sonra Türkiye Yüzyılı için 'Hep yeni hep ileri' diyerek, partimizin 4'üncü olağanüstü kongresini gerçekleştireceğiz. Yeni bir döneme yepyeni bir heyecanla 'merhaba' diyeceğiz. Türkiye Yüzyılının siyasette öncüsü olan kurmay kadroyu inşallah delegelerimizin oylarıyla belirleyeceğiz. Böylece geçmişten bugüne kadar partimize hizmet etmiş kardeşlerimizin yanı sıra yeni seslerle, yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.

'ONLAR YOLUNA BİZ DE YOLUMUZA'

Erdoğan, bugüne kadar 3'ü olağanüstü olmak üzere toplam 10 büyük kongre yaptıklarını söyleyerek, "Bu kongrelerin tamamını da birileri gibi sandalyelerin havalarda uçuştuğu atmosferde değil kardeşlik ve uhuvvet ikliminde inşa ettik. Bakın burada sandalyeler havalarda uçuşmuyor. Burada böyle bir şey yok. Ne var; muhabbet var. Her bir kongremizden parti ve siyaset kurumu olarak güçlenerek çıktık. İnşallah bugün de aynısını yapacağız. Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı öyle bir kadro olarak bundan sonra geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz. 14 ve 28 Mayıs seçimlerini AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hamdolsun büyük bir zaferle başardık. Böylece 22 yıllık tarihimizde 17'inci seçim zaferimize imza atmış olduk. Durmak yok yola devam. Hep beraber yürüdük. Şahsımızı ve partimizi hedef alan nice saldırıya, nice iftiraya iktidara gelebilmek için terör örgütleriyle iş tutan nice beddahlara rağmen milli iradeye gölge düşürmedik. Bu topluluk hamdolsun birbirinden kopmadı. İhanet edenler olmadı mı; oldu. Onlar yoluna biz de yolumuza. ve inşallah burada da dikiş tutturamayacaklar. Biz de burada milletimize hizmet yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BOYUN EĞMİYORUZ'

Erdoğan, seçimlerle Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin milletten bir kez daha onay aldığını dile getirerek, "Türkiye'yi yönetecek kadro, vizyon ve programın sadece partimizde ve ittifakımızda olduğu tekrar ortaya çıktı. '6'lı masa' dediler, '16'lı masa' dediler, '116'lı masa' dediler. Ne oldu? Bak şimdi o masadan parlamentonda kimse var mı? Düşünebiliyor musunuz; başkanlarının parlamentoda olmadığı 6'lı masa. Cumhur İttifakı parlamentoda. Biz de seçimlerden hemen sonra hiç vakit kaybetmeden hükümetimizi kurduk. Türkiye Yüzyılının inşası için kaldığımız yerden çalışmaya başladık. Çeşitli zorluklarla da karşılaşsak Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Bizi yıldırmak isteyenlere aldırmıyoruz. Aba altında sopa gösterenlere prim vermiyoruz. Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmak isteyenlere boyun eğmiyoruz. Türkiye'nin çıkarları ve güvenliği neyi gerektiriyorsa ne pahasına olursa olsun onu yapmaktan geri durmuyoruz. 'Menzile kilitlenmiş ok' misali Türkiye Yüzyılını gerçeğe dönüştürmek için tüm samimiyetimizle, birikimimizle çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.

'BU DAVA MİLLETE HİZMET DAVASIDIR'

Erdoğan, AK Parti olarak çok büyük bir aile olduklarını vurgulayarak, "Bu aile farklı. Bu aile ailenin kutsiyetine inanmış bir aile. Bu dava ülkeye ve millete hizmet davasıdır. Bu dava evlatlarımıza güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakma davasıdır. Her senesi Türkiye'ye hizmetle geçen 22 yıllık mazimizde şu gerçeği çok net bir şekilde görebiliyoruz; bizim her başarımız ülkemizin başarısıdır, milletimizin başarısıdır. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz ne kadar güçlü olursak Türkiye de geleceğine o derece güvenli bakacaktır. Hiçbirimizin yorulma, gevşeme, rehavete kapılma gibi bir lüksü asla bulunmuyor. Biz de yorulmak var mı? Yorulsak da ülkeye ve millete hizmet yolcuğumuzu devam ettirme mecburiyetindeyiz. Her gün bir önceki günden daha fazla çalışarak, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere hazırlanacağız. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde de olduğu gibi 31 Mart'ta da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ipi yine göğüslemeye hazır mıyız?" diye konuştu.