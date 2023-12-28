Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesi kırmızı çizgimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne sahip çıkmanın, devletin üniter yapısını korumanın, milli birlik ve beraberliği muhafaza ve müdafaa etmenin, milli bekanın teminatı olan "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ilkesini her şart altında gözetmenin kırmızı çizgileri olduğunu bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 53. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, güvenlikten sosyal desteklerin adaletli dağıtımına kadar birçok vazife üstlenen muhtarlıkların hem şehirde hem kırsalda gerekli olduğunu, ancak teknolojideki ve idari sistemdeki gelişmeler göz önünde bulundurularak, işlevlerinin yeniden düzenlenmesinin, daha etkin hale getirilmesinin düşünülebileceğini söyledi.

Muhtar hizmet binalarının gereken altyapıyla donatılmasıyla bu dönüşümün kolayca gerçekleştirilebileceğini belirten Erdoğan, devletin 8-10 haneli en küçük köyünden kimi şehirlerde on binlerce nüfusu barındıran mahallelerine kadar ülkenin her köşesindeki muhtarlarla aralarına kimseyi sokmayacaklarını defalarca söylediklerini anımsattı.

Erdoğan, "Şimdi bir kez daha tekrar ediyorum, muhtarlarımız köylerinde ve mahallelerinde bizim temsilcilerimizdir, onları kimseye ezdirmeyiz, kimseye istismar ettirmeyiz. Buradan İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum, muhtarlıklarımızın günümüz şartlarına ve gelecekteki ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaları mutlaka gündeme alın. Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın, belediye başkanlarımızın, kaymakamlarımızın ve valilerimizin, gerekiyorsa diğer bakanlıklarımızın görüşlerini almak suretiyle çalışmayı süratle tekemmül ettirelim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetişirse Meclis tatile girmeden, yetişmezse gelecek yasama yılında bu meseleyi çözüme kavuşturmayı arzu ettiklerini dile getirerek, "Böylece muhtarlıklarımızın da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dinamik yapısına uygun şekilde milletimize daha iyi, daha kaliteli hizmet verebilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Malum olduğu üzere biz buralara 'muhtar bile olamaz' manşetlerini çiğneyerek geldik." dedi.

"Bağrım ateş sinemde kor, kolaylanır sevdamla zor. Soracaksan adama sor, namertlere sorma beni." dizelerini okuyan Erdoğan, "Bizi namertlere değil, muhtarlarımıza sorun, milletimize sorun, aklını ve vicdanını kiraya vermemiş herkese sorun, diyoruz. Size en doğruyu onlar söyleyecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin binlerce yıllık geçmişi, coğrafyasındaki bin yıllık hakimiyeti ve ilk asrı geride kalan Cumhuriyetiyle dünyanın en kadim devletlerinden biri olduğunu vurgulayarak, Malazgirt'ten bu yana bayrağın dalgalandırıldığı bu toprakların, insanlığın en eski ve gözde yerleşim yeri olması nedeniyle gözlerin hep üzerinde olduğu bir coğrafyada olduğunu ifade etti.

Böyle bir coğrafyada bin yıldır bayrak dalgalandırmanın bir bedeli olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ecdadımız bu bedeli kanıyla, canıyla, emeğiyle, mücadelesiyle vererek istiklalini korudu, istikbalini açık tuttu. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dedi.

Son 1,5 asrın bu bakımdan epeyce zorlu geçtiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çanakkale'den Sarıkamış'a, Kut'ül Amare'den Milli Mücadele'ye kadar gerçekten çok büyük fedakarlıklarla yürüttüğümüz bir sürecin ardından Cumhuriyetimizle yeni bir dönemin kapılarını açtık. Cumhuriyet tarihi boyunca da istiklal ve istikbal mücadelemiz hiç bitmedi. Her dönem bir başka senaryoyla, bir başka görünümle karşımıza çıkan düşmanlarımız, son 40 yıldır PKK ve uzantıları eliyle aynı sinsi ve hain emelin peşinde koşuyor. Amaç milletimizi, tüm tarihi, birikimi, değerleri ve varlığıyla bunu topraklardan, hatta mümkünse dünya üzerinden kazıyıp atmaktır. Hamdolsun, bugüne kadar emellerine ulaşamadılar. Ama asla da vazgeçmediler."

Erdoğan, ülkenin yönetimini üstlendikleri son 21 yıldır devlet ve millet adına bu coğrafyada yaşamanın bedelini neredeyse her gün ödediklerini vurgulayarak, "Asıl mesele, ülke içinde birilerinin hala Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada neye tekabül ettiğinin farkına varamamış veya farkındaysa bile kabul edememiş olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Buradan kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz"

Dış politikadan terörle mücadeleye ve yatırımlara kadar her konuda bu çarpıklığın tezahürleriyle karşılaştıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki siyasi ve sivil muhalefetin içler acısı hali bizi üzmekle birlikte biz, milletimize olan yükümlülüklerimize bakıyor, onları hakkıyla yerine getirmenin çabasını güdüyoruz. Toprak bütünlüğümüze sahip çıkmak, devletimizin üniter yapısını korumak, milli birlik ve beraberliğimizi muhafaza ve müdafaa etmek, milli bekamızın teminatı olan 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesini her şart altında gözetmek bizim kırmızı çizgimizdir. Bunların yıpratılmasına kesinlikle fırsat veremeyiz, taviz veremeyiz. Buradan kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 6-7 yılının terörle mücadele tarihi açısından en başarılı, en sonuç alıcı yıllar olarak tarihe geçtiğini belirterek, dünyadaki risk ve tehditlerin hiçbirine prim vermediklerini vurguladı.

Güvenlik ikliminin bozulduğu bir dönemde Türkiye'nin yakın tarihinin en önemli terörle mücadele harekatlarını gerçekleştirdiğinin altını çizen Erdoğan, "İşte gördünüz 12 şehidimiz oldu, değil mi? Peki ardından ne oldu? Üç gün içinde 59 teröristi gömdük. Niye? 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' diyerek, bu yolda yürüdük." ifadelerini kullandı.

"Teröristlerin, vatan topraklarını o necis ayaklarıyla kirletmesine müsaade etmiyoruz"

Erdoğan, 15 Temmuz'un hemen ardından Türkiye'nin terörle mücadele konseptinin değiştiğini, artık tehditlerle sınırlar içinde değil kaynağında mücadele edileceğinin tüm dünyaya ilan edildiği anımsatarak, şunları ifade etti:

"Güney sınırlarımız boyunca yeni konsepte uygun adımları atmış, teröristlerin başlarını inlerinde ezecek harekatlar başlatmıştık. Türkiye'yi güneyinden kuşatmayı hedefleyen emperyalist oyunu böylece bozmuştuk. Bugün de aynı anlayışla sınırlarımız ötesindeki operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Teröristlerin, vatan topraklarını o necis ayaklarıyla kirletmesine müsaade etmiyoruz."

(Sürecek)