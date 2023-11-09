Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "500 milyonluk nüfusu ve 1,5 trilyon doları bulan toplam geliriyle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bu açıdan şüphesiz önemli bir...

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "500 milyonluk nüfusu ve 1,5 trilyon doları bulan toplam geliriyle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bu açıdan şüphesiz önemli bir konuma sahip."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "500 milyonluk nüfusu ve 1,5 trilyon doları bulan toplam geliriyle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bu açıdan şüphesiz önemli bir konuma sahip."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Politika Ekonomi Güncel Haberler

title