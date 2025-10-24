Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık-3

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ulaşcan ÖZER/ İSTANBUL- - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen 'Yüzyılın Konut Projesi - 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. Her iki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. 500 bin konut projemizde konutlar ayda altı bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak" dedi. 'Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni' bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleşti. 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinin detaylarının açıklandığı törende, yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek daireleri de katılımcılara gösterildi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, milletvekilleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ayrıca 2022 yılında başlatılan 'İlk Evim Projesi' kapsamında konut sahibi olmaya hak kazanan ailelere anahtar teslimleri de gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ eliyle yürütülecek projeyle, uygun koşullarla konut sahibi olma imkanı sağlanacak. 'Yüzyılın Konut Projesi' adıyla hayata geçirilecek kampanyanın sloganı 'Ev Sahibi Türkiye' olarak belirlenirken, proje kapsamında afet riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturulması hedefleniyor. Yeni sosyal konut kampanyası kapsamında 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek. Şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere ve en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılacak. Aynı proje kapsamında ilk kez kiralık sosyal konut modeli de hayata geçirildi. İstanbul'da fahiş kira artışlarının dengelenmesi amacıyla TOKİ tarafından yapılacak kiralık sosyal konutlar, belirlenen kriterlere uygun vatandaşlara piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek. 2022 yılında başlatılan 'İlk Evim Projesi' kapsamında konut sahibi olmaya hak kazanan ailelere anahtar teslimleri de gerçekleştirildi.

'YÜZYILIN KONUT PROJESİ"NİN TANITIMI İÇİN BUGÜN SİZLERLE BİR ARADAYIZ'

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin huzuruna her zaman olduğu gibi yeni projelerimizle, yepyeni yatırımlarımızla çıkmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Heyecanıyla, enerjisiyle bu salonu dolduran siz değerli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu dayanışma tablosuyla yine herkese çok güçlü bir mesaj veriyorsunuz. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi inşallah daim eylesin. Evet, geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiğimiz 'Yüzyılın Konut Projesi"nin tanıtımı için bugün sizlerle bir aradayız. Bugün yeni umutlarla, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızı heyecanlandıran yeni konut hamleleriyle güzel İstanbul'umuzdayız. Bu eşsiz gururu beraber paylaştığımız her bir kardeşime 'Hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz' diyorum" diye konuştu.

'HEP BERABER 'EV SAHİBİ TÜRKİYE' DİYECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yalnızca İstanbul için değil, ülkemiz için de bir dönüm noktası olacak bu projemizin detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağım. Türkiye'nin en büyük sosyal devlet projelerinden birini daha hayata geçirmeye başlayacak ve hep beraber 'Ev Sahibi Türkiye' diyeceğiz. Projemizin detaylarına geçmeden evvel bir hususu ifade etmek istiyorum. Başakşehir'in benim siyasi hayatımda çok özel bir konumu var. İstanbul'da ilk toplu konut uygulamamızı da yine burada başlatmıştık. Temelleri burada atmıştım. Bu uygulama öyle başarılı oldu ki şöhreti kısa sürede İstanbul sınırlarını aştı, tüm Türkiye'nin örnek aldığı bir model haline geldik. İnşallah bu projemiz de yeni bir dönemi farklı bir şekilde başlatacaktır. Millete hizmet sevdamızın en büyük nişanelerinden olan konut projemizin şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, TOKİ'ye ve projeye destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'GÖREVİMİZ DEVLETİN SOSYAL SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMESİNİ SAĞLAMAKTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kasım ayında millete hizmet yolunda tam 23 yılı, yani neredeyse çeyrek yüzyılı geride bırakmış olacağız. Bakın, iş başına geldiğimizde dedik ki, 'Bizim görevimiz insanımızın hayat standardını yükseltmektir. Görevimiz devletin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamaktır. Bizim sorumluluğumuz dünyanın en gelişmiş, en müreffeh ülkeleri arasında yer alabilmek için soluksuz çalışmaktır' çok şükür o günden bu yana yirmi üç yıl geçti. Tam 23 yıldır ihtiyaç duyduğu her an milletimizin yanında olduk. En doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kimseyi ayırmadan, kimseyi dışlamadan seksen altı milyon vatandaşımıza hizmet götürdük. Muhalefet sadece laf ve polemik üretirken biz vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına hızlı ve etkin çözümler ürettik. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibiyle devletimizin imkanlarını aziz milletimiz için seferber ettik. Kardeşlerim, bugün de aynı kararlılıkla çalışıyoruz. Eser ve hizmetlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Rehavete kapılmıyoruz, ivme kaybetmiyoruz. Vitesi asla düşürmüyoruz. Hız kesmeden yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Milletimizin her ihtiyacını karşılamayı, her haneye umut, güven, mutluluk taşımayı hamdolsun sürdürüyoruz. Her ailemizin sıcak bir yuvaya, güvenli bir konuta kavuşması, barınma ihtiyacını en düşük maliyetlerle karşılaması bizim için vazgeçilmezdir. Hatırlayacaksınız, Türkiye'nin kentsel dönüşüm seferberliğine 2012'de İstanbul'dan start vermiştik

'KONUTLAR AYDA ALTI BİN 750 LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE ÖDENECEK'

