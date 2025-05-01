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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Ekvador Büyükelçisi Pedro Vintimilla, Gürcistan Büyükelçisi Archil Kalandia ve Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Belarus Büyükelçisi Glaz, Brezilya Büyükelçisi Neves, Ekvador Büyükelçisi Vintimilla, Gürcistan Büyükelçisi Kalandia ve Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha ile ayrı ayrı görüştü.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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