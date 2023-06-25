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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Şubat'ta Adıyaman, Hatay,K.Maraş, Malatya ile Nurdağı ve İslahiye'de kayıtlı 8. sınıf öğrencileri için sınavlı okullarda her...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Şubat'ta Adıyaman, Hatay,K.Maraş, Malatya ile Nurdağı ve İslahiye'de kayıtlı 8. sınıf öğrencileri için sınavlı okullarda her...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Şubat'ta Adıyaman, Hatay,K.Maraş, Malatya ile Nurdağı ve İslahiye'de kayıtlı 8. sınıf öğrencileri için sınavlı okullarda her şubeye 2 ek kontenjan ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Şubat'ta Adıyaman, Hatay,K.Maraş, Malatya ile Nurdağı ve İslahiye'de kayıtlı 8. sınıf öğrencileri için sınavlı okullarda her şubeye 2 ek kontenjan ayrılacak

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman Malatya Hatay Güncel Haberler

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