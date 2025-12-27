Cumhurbaşkanı Erdoğan, 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslimi Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Atatürk Caddesi'nde düzenlenen 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Bugün dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir başarıya Hatay'da bizzat tanıklık ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Alandakilere, yapılan konutların videosunu gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yuvalarda, Allah'a hamdolsun, şu güzelliklere bakın, şu binaların güzelliklerine bakın. Elhamdülillah, bizler Cumhur İttifakı olarak bu işi başardık. Bu yuvalarda yepyeni bir hayatın sayfasını açacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Hanelerine kavuşan her bir kardeşime sağlıklı, mutlu, bereketli ömürler diliyorum. Rabb'im bu evlerde inşallah ağız tadıyla oturmayı nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümün anahtarını depremzedelere teslim edeceklerini söylediklerini, bugün itibarıyla bu rakamın da üzerine çıkıp, 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladıklarını bildiren Erdoğan, yeni konut ve iş yerlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ederek emeği geçenleri kutladı.

Gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat çalışan herkesi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin gözündeki şu sevinci görmemize vesile olan başta ( Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı) Murat Kurum kardeşimi, mimarlarımızı, mühendislerimizi, işçi kardeşlerimi, yüklenici firmalarımızı canı gönülden tebrik ediyor, hepsine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

"Sadece işimize odaklandık"

6 Şubat 2023'te tarihin en büyük doğal afetlerinden birinin yaşandığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu felakette 53 binin üzerinde canımızı içimiz yanar, acımızı kalbimize gömerek kara toprağın bağrına verdik. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızın bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum. 11 ilimiz, 62 ilçemiz ve 10 bin 190 köyümüzü kapsayan 110 bin kilometrekarelik bir alan art arda meydana gelen iki depremle sarsıldı. 14 milyon vatandaşımız bu felaketten etkilendi, binlerce binamız yıkıldı. Dolaylı etkilerini dahil ettiğimizde 150 milyar doları aşan ağır bir faturayla karşılaştık. Bununla birlikte endişe ve ümitsizliğe asla kapılmadık. Depremin ilk dakikalarından itibaren devlet olarak derhal harekete geçtik. Arama-kurtarma çalışmalarından sağlık hizmetlerine, enkaz kaldırma işlemlerinden psikolojik desteğe, depremzedelerimizin imdadına koştuk.

Kefen parasını, deprem bölgesine gönderen 84 yaşındaki Remzi dededen, kumbarasında biriktirdiği parayı depremzede kardeşlerine yollayan 8 yaşındaki Muhammed evladımıza kadar tarihimize, kimliğimize, inancımıza yaraşır dayanışma içinde, 7'den 70'e milletimizle omuz omuza vererek asrın seferberliğini başlattık. Hükümetimizin enkazın altında kalmasını bekleyen vatan ve millet düşmanlarının sözlerine aldırmadan sadece işimize odaklandık."

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Atiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak" şiirinden, "Yeis öyle bataktır ki; düşersen boğulursun. Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun. Feryadı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar. Uğraş ki telafi edecek, bunca zarar var." dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı şairinin bu mısralarından aldıkları ilhamla, yüzyılın en büyük seferberliğini başlatarak şehirleri ihya etmek için kolları sıvadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"11 ilimizde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede ter döken 200 bin mimar, mühendis ve emekçi kardeşimizle bugünlere ulaştık. Şimdi şu binaları görüyorum, Rabb'ime hamdediyorum. ya Rab, sana hamdolsun, bu kadar kısa zamanda bu binaları bitirmeyi bizlere nasip ettin. Şimdi de kardeşlerimiz burada hayırlısıyla, inşallah otursunlar. 40 gün önce Adıyaman'da 250 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmiştik. Bugün de 455 bininci yuvamızın anahtarını sizlere huzurukalple takdim ediyoruz. Hatay'ımıza anahtarlarını teslim edeceğimiz konut ve iş yerlerimizin sayısını da 153 bin 755'e çıkarmış oluyoruz. Sadece konut inşa etmedik, şehrimizin altyapısını da tamamen yeniledik. İskanın yanı sıra başta savunma sanayi olmak üzere istihdam sağlayıcı projeleri hayata geçirdik."

"Asi Nehri'nin de kirlilik sorunu ortadan kalkmış olacak"

Defne'de başlayıp Antakya merkez ve Samandağ'ı da içine alan hat boyunca Türkiye'nin en büyük atık su temelini ve tünelinin inşasına devam edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplam 1 milyon 30 dekar sulama sahasına sahip Tahtaköprü Barajı ve Reyhanlı sulamaları çalışmaları sürüyor. 180 bin metreküp kapasiteye sahip İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimizin tamamlanmasıyla birlikte Hatay'ın kanalizasyon problemi çözülmüş, Asi Nehri'nin de kirlilik sorunu ortadan kalkmış olacak. Tarihi yapılarımızı da çok titiz bir restorasyon sürecinden geçirdik. Hatay'ın sembol eserlerinden Habib-i Neccar Cami'mizi aslına uygun şekilde ihya ederek ibadete açtık. Şehrimizin bir başka değeri olan Harbiye Şelaleleri'ni de inşallah eski güzel günlerine kavuşturacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere, Hatay'da depremin yaralarını sarmak için yapılan çalışmaların anlatıldığı bir video izletti.

(Sürecek)