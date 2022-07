Cumhurbaşkanı Erdoğan, '41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dolmabahçe'deki Başkanlık Köşkü'nde inşallah Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin de katılımıyla, Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla birlikte tarım koridoruyla alakalı, hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'da düzenlenen "41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un kendine hizmet edenleri baş tacı yapmayı bildiği gibi ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bildiğini söyledi.

"Rabb'im bizleri İstanbul'a ve bu ülkeye hizmetkar olanlardan eylesin." diyen Erdoğan, dünyanın salgınla başlayıp savaşla süren, enerji ve gıda kriziyle tırmanan, iklim değişikliği gibi tehditlerle dallanıp budaklanan bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

Erdoğan, Türkiye'nin sıkıntılı bu dönemin her aşamasında kendi vatandaşlarını en iyi şekilde koruduğunu, bununla kalmayıp yeni küresel yönetim ve ekonomi sisteminin lider ülkeleri arasında yer alma hedefine doğru adım adım ilerlemeyi de sürdürdüğünü kaydetti.

Yaşanan her sıkıntının üstesinden gelirken ödenen bedeller olduğunu dile getiren Erdoğan, "Mesela salgın dönemini 100 bine yaklaşan kayıpla ama insanlarımıza dünyanın en üst standartlı sağlık hizmetini vererek geride bıraktık. Ukrayna-Rusya savaşı, küresel emtia fiyatlarındaki aşırı yükseliş sebebiyle enflasyonda beklenmedik bir dalgalanmaya yol açarken stratejik konumumuz güçlendi." diye konuştu.

Erdoğan, küresel üretim ve tedarik sistemlerinde yaşanan tıkanıklıkların, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüme üzerine kurulu ekonomi programının doğruluğunu teyit ettiğini dile getirerek, "Kardeşlerim biraz sonra Dolmabahçe'deki Başkanlık Köşkü'nde inşallah Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin de katılımıyla, Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla birlikte tarım koridoruyla alakalı, hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir yandan dünyadaki gelişmeleri ülke lehine çevirmek için çalışırken, diğer yandan vatandaşları enflasyona ezdirmeyecek tedbirleri aldıklarını belirten Erdoğan, asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her kesimin gelirlerinde yaptıkları artışlarla insanın omuzlarına binen hayat pahalılığı yükünü azalttıklarını söyledi.

"Milletimden biraz daha sabır ve verdiğimiz mücadeleye daha güçlü destek bekliyorum"

Erdoğan, bir kısmı piyasalardaki tedirginlikten bir kısmı da fırsatçılıktan kaynaklanan dengesiz fiyatlamaların yavaş yavaş durulmaya ve yerli yerine oturmaya başladığını aktardı.

Hükümet olarak ülke ekonomisine zarar verme pahasına günlük kazanç peşinde koşanları yakından takip etiklerini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletimizin geleceğine balta vuran bu gözü doymazların hesaplarını ellerine tutuşturmakta kararlıyız. Türkiye'yi son 20 yılda nasıl her badireden çıkarmış, asırlık hizmetlerle buluşturmuşsak inşallah bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Milletimden biraz daha sabır ve verdiğimiz mücadeleye daha güçlü destek bekliyorum. Bizim en büyük aşkımız, en büyük gururumuz olan İstanbul'un bu büyük mücadelemizde de hep yanımızda olacağından şüphe duymuyorum."

"Eyüpsultan İstanbul'un en önemli sembollerinden biri"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletlerin tarihlerinde sembollerin önemli olduğunu kaydetti.

Eyüpsultan'ın da maddi ve manevi tüm değerleriyle İstanbul'un en önemli sembollerinden biri olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Adını Peygamberimizi (Aleyhissalatu vesselam) evinde misafir etme şerefine erişmiş, son nefesini İstanbul'un fethi yolunda vermiş, Eyüp Sultan Hazretleri'nden alan bu ilçemizin gönlümüzdeki yeri bambaşkadır. Eyüp Sultan Camii asırlarca tahta çıkan Osmanlı hükümdarlarının kılıç kuşanma merasimlerine ev sahipliği yapmıştır. İstanbul'a gelen herkes önce burayı ziyaret edip duasını yaptıktan sonra işine gücüne bakmıştır. Bunun için Fatih'in ve hocası Akşemsettin Hazretleri'nin İstanbul'a bir armağanı olan Eyüpsultan'a hangi hizmeti getirsek, hangi yatırımı yapsak şükranlarımızı ifade edemeyiz. Milletimizin çağ açıp çağ kapattığı bir zaferi olan İstanbul'un fethinin bir diğer sembolü Ayasofya'yı da iki yıl önce cami olarak yeniden ibadete açarak Fatih'in emanetine tekrar sahip çıktık."

Çamlıca Tepesi'ne inşa ettikleri caminin de İstanbul'daki ecdat yadigarı tüm ibadethaneleri selamlayan 21. yüzyıl şahikası olarak tarihteki yerini aldığını dile getiren Erdoğan, " Eyüpsultan'a, Ayasofya'ya, Sultanahmet'e, Çamlıca'ya bakıp da sadece birer taş yığını görenin şuuru zehirlenmiş, kalbi nasırlaşmış, ruhu esir alınmış demektir. Mimar Sinan Camisi'ni yaptık mı? Yaptık." diye konuştu.

"2023'te milli iradenin üstünlüğünü bir kez daha ortaya koyacağız"

Levent'te inşası süren Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ni bu yıl sonuna kadar bitirerek tüm Müslümanlara hediye edeceklerini dile getiren Erdoğan, şunları aktardı:

"Boğazların üzerine birer gerdanlık gibi dizdiğimiz köprülere, altından geçirdiğimiz tünellere, Marmara Bölgemizi çepeçevre saran yollara bakıp da sadece beton ve demir görenin idraki kapanmış demektir. Bu eserler, birer medeniyet meydan okumasıdır. Bu eserlerin her biri şehit kanlarıyla yoğrularak vatan haline getirilmiş şu toprakların ebedi sahibi olduğumuzu gösteren birer tapudur, birer belgedir. Bu eserlerin her biri maziden atiye uzanan kutlu yürüyüşümüzün birer işaretidir, birer mihenk taşıdır

Her kim Ayasofya'sından Eyüpsultan'ına, köprülerinden barajlarına, kütüphanesi ve diğer birimleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden eğitim ve sağlık yatırımlarına kadar ülkemizin değerlerine saldırıyorsa bilin ki gerisinde bir hazım sorunu vardır. Bu hazımsızlığı biz, Gezi olaylarında İstanbul sokaklarını pisleten, 'Zulüm 1453'te başladı.' yazılarında gördük. Bu hazımsızlığı biz, FETÖ'sünden PKK'sına tüm örgütlere verilen destekle terörle mücadelemizin her aşamasında gördük. Bu hazımsızlığı biz, 12 Eylül'de olduğu gibi darbeler tamamlandığında 'Bizim çocuklar başardı.' diye atılan sevinç naralarında, 15 Temmuz gibi girişimler akamete uğratıldığında yaşanan hayal kırıklıklarında gördük. Bu hazımsızlığı biz, her yolu denedikleri halde ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremedikleri bir dönemde kendi canlarının derdine düşenlerin şaşkınlıklarında gördük. İşte bu hazımsızlar sürekli yeni oyunlar, yeni tuzaklar peşinde koşuyor. Şimdi bir altılı masa kurmuşlar. Masanın altındakiyle beraber yedi. İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023'te milli iradenin üstünlüğü, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız."

Alandaki vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 2023 imtihanından da alnımızın akıyla çıkarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükselterek, bu kutlu yürüyüşü menziline ulaştıracağız. Eyüpsultan'ın yanımızda olması bizi daha da güçlü kılacaktır. Şimdi 2023'e kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gece gündüz dolaşmaya var mıyız? İnşallah 2023'ün zaferi sadece ülkemiz için değil, tüm dünyaya bir mesaj olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 41 eser ve hizmetin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenleri tebrik etti.

Açılış yapılan noktalara canlı bağlantılar yapıldı

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından Hz. Yusuf'un kardeşleri tarafından içine atıldığı kuyunun kaligrafisinin çizildiği, tasarımcı Emrah Yücel tarafından Kur'an-ı Kerim'de geçen Yusuf Suresi'nin de işlendiği eseri takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı gerçekleştirilen eserlerin yer aldığı bazı noktalara canlı bağlantılar yaptı.

Erdoğan, Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu'na yapılan bağlantıda, "Gördüğünüz gibi bu Bay Kemal'in belediyelerinin yüzme havuzu değil, Eyüpsultan Belediyemizin yüzme havuzu. Ekrana bakarsanız soyunma odalarına varıncaya, havuza varıncaya kadar yavrularımıza, gençlerimize böyle bir hizmeti de Deniz kardeşimiz (Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken) gerçekleştirdi." dedi.

Eyüpsultan Belediyesi Akademisi ve Anaokulları ile gerçekleştirilen canlı bağlantıda Erdoğan, bu eserin içerisinde evcil hayvanların da bulunduğuna dikkati çekti.

"Musluk açmıyoruz ha Matematik Evi açıyoruz"

Kemerburgaz'daki Matematik Evi ile yapılan canlı bağlantıda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüldüğü gibi musluk açmıyoruz ha Matematik Evi açıyoruz. Gençlerimiz şu anda derslerini çalışıyorlar. Yeni yeni geleceğe hazırlanıyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Rabb'im zihin açıklığı versin inşallah. Matematik Evi de gençlerimize hayırlı olsun diyoruz. Eyüpsultan'a 41 değer, 41 eser kazandırıyoruz. ya Allah bismillah." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan Camisi İmam Hatibi Erhan Mete'nin yaptığı duanın ardından diğer protokol üyeleriyle eserlerin açılış kurdelesini kesti.

Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

Eyüpsultan Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak coşkuyla karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışına da katıldı.

(Bitti)