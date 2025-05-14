Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akdeniz kuşağında yer alan bir ülke olarak iklim krizinin etkilerini daha fazla hissetmeye başladık. 'Yeni normal' olarak adlandırılan bu dönemde, bilhassa bizim için toprağın, suyun, tarım ve hayvancılığın önemi günden güne artıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Tarım Orman Şurası kapanış programına katıldı.

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Sizlerin nezdinde 81 ilimizde büyük bir emekle çalışan, alın teri döken, rızkını topraktan temin eden tüm çiftçilerimize, üreticilerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum." ifadesini kullandı.

Ülkenin dört bir yanındaki çiftçilerin de Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'im hepsine helal, hayırlı ve bereketli kazançlar nasip eylesin, üretimimize yaptıkları katkılar için her bir kardeşime kalpten teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

4. Tarım Orman Şurası'nın tarım sektörü başta olmak üzere ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve ekibi ile Şura'nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Nisan'da başlayan Şura'da üç gün boyunca oldukça verimli, kapsamlı, çözüm odaklı istişareler yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Şura çerçevesinde sürdürülebilir tarımdan sulamaya, bitkisel üretimden hayvan sağlığına, üretim desteklerinden gıda güvenliğine, balıkçılık ve su ürünlerinden tarımda teknolojik dönüşüme çok geniş bir yelpazeyi kapsayan 16 ayrı çalışma grubunda kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlendi. Bakanlık mensuplarımız, akademisyenlerimiz, sektör temsilcilerimiz, çiftçilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve diğer tüm katılımcılar yoğun bir mesai harcayarak Şura'yı hamdolsun, başarıyla neticelendirdi. Birazdan milletimizle paylaşacağımız Şura kararlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini diliyorum.

Cumhurbaşkanı olarak, tarım faaliyetlerimizi geliştirecek, çiftçilerimizi güçlendirecek bu kararların uygulama süreçlerini yakinen takip edeceğimi de burada özellikle vurguluyorum. Küresel ölçekte baş gösteren sınamalara her gün bir yenisi ekleniyor. Dünyayı kasıp kavuran salgın hastalıklardan iklim krizine, korumacı politikaların yükselişe geçmesinden savaş ve çatışmalara, bu yeni dönem her seferinde bambaşka sorunlarla karşımıza çıkıyor. Coğrafi konumu ve gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak tüm ülkeler bu sorunlarla bir şekilde yüzleşmek zorunda kalıyor. Geçtiğimiz asırda yeraltı kaynakları için yürütülen mücadele bugün tarım alanları ve su kaynaklarının kontrolü için verilmektedir."

"Yeni bir destekleme modelimizi devreye aldık"

Erdoğan, iklim krizine değinerek, "Akdeniz kuşağında yer alan bir ülke olarak iklim krizinin etkilerini daha fazla hissetmeye başladık. 'Yeni normal' olarak adlandırılan bu dönemde, bilhassa bizim için toprağın, suyun, tarım ve hayvancılığın önemi günden güne artıyor. Gelinen noktada milletimizin gıda güvenliğini temin etmek, ülkemiz için milli güvenlik meselesine dönüşmüştür. Su, tarım ve hayvancılık politikalarımızı işte bu gerçeğin ışığında büyük bir ciddiyetle tayin ve tatbik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda, devrim niteliğindeki üretim planlamasının başarıyla faaliyete geçirildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Stratejik ürünler başta olmak üzere artık hangi ürünün nerede ve hangi miktarda ekileceğine biz karar veriyoruz. Üretim planlamasıyla uyumlu bir şekilde yeni bir destekleme modelimizi de devreye aldık. Çiftçilerimiz hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden biliyor ve ekim planını buna göre şekillendiriyor." diye konuştu.

"Olumlu neticelerini önümüzdeki 3 yıl içinde daha net göreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvancılıkta da planlama bölgeleri oluşturulduğunu ve üretim yapacaklara yönelik ilave teşvik ve desteklerin ilan edildiğini bildirerek, "Üretim planlamasının olumlu neticelerini önümüzdeki 3 yıl içinde daha net göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Ülke tarımı için çok önemli olan tarım sayımı konusunda bütün kurumların meseleyi sahipleneceği şekilde bir genelge yayınlayarak, bu husustaki iradelerini de güçlü biçimde ortaya koyduklarını dile getiren Erdoğan, "İktidara geldiğimiz ilk günden beri tarım alanlarımızın geliştirilmesine, su kaynaklarımızın korunmasına, orman varlığımızın güçlendirilmesine hususi önem atfediyoruz. Çünkü tarımsal üretimi, ekonomik boyutunun çok ötesinde stratejik bir sektör olarak görüyoruz. Bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, tarım sektörüne ilişkin bazı rakamları da şöyle paylaştı:

"Üretimin artması için göreve geldiğimiz günden beri reel olarak 2,1 trilyon lira tarım desteği verdik. Çiftçilerimize 2025'te toplam 62,3 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu meblağ 135 milyar lirayı bulacak. Ülkemizde tam 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Bunların birçoğunda hamdolsun kendimize yeter durumdayız. Birçok ürünün üretiminde dünyada ilk sıralardayız. Tarım ve orman sektörümüz geçen yıl Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme kaydetti. 2002'de 24,5 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı 22 senede tam 3 katına çıkartarak 2024 yılında 74 milyar dolara yükselttik. Yine aynı dönemde tarım ihracatımızı 3,8 milyar dolardan aldık, geçtiğimiz sene 32,6 milyar dolara ulaştırdık. Yani 2002'de ülke olarak neredeyse bir yılda yaptığımız toplam ihracatı bugün sadece tarım alanında gerçekleştiriyoruz. Tarımda son 22 yılda 110 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdik. 186 ülkeye 2 bin 218 çeşit tarım ürünü ihraç edilmiş. Peki bütün bunları kim yapıyor? 'Tarımı bitti' denilen Türkiye yapıyor. 'Saman ithal etti' denilen Türkiye yapıyor. 'Tarımsal üretimi çöktü' denilen Türkiye yapıyor. Daha akla, vicdana, ahlaka sığmayan bir sürü iftiranın muhatabı olan tarım sektörümüz yapıyor."

(Sürecek)