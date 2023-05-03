Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 hükümlünün cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 hükümlünün cezasını kaldırdı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 hükümlünün kalan cezalarının "sakatlık hali" ve "kocama hali" nedeniyle kaldırılmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 hükümlünün kalan cezalarının "sakatlık hali" ve "kocama hali" nedeniyle kaldırılmasına karar verdi.

Çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlünün kalan cezalarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda Nihat İliman ile Sedat Çelik'in cezaları "sakatlık hali", Çetin Saner ile Mehmet Emin Alpsoy'un cezaları da "kocama hali" nedeniyle kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title