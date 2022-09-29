Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Göçebe Oyunları) Katılımcılar arasında gelişen pozitif enerjinin hepimize yeni bir kültürel diplomasi kapısı açacağını...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katıldı. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Göçebe Oyunları) Katılımcılar arasında gelişen pozitif enerjinin hepimize yeni bir kültürel diplomasi kapısı açacağını düşünüyorum."
Kaynak: AA / Güncel