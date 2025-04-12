Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda Liderlerle Görüşmelerini Sürdürüyor

(ANTALYA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu dolayısıyla Türkiye'de bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi paylaştı.

Buna göre Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali ilişkilerinin geliştirilmesi için çalıştıklarını, iki ülke arasındaki işbirliğini artırmak için adım atmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı, Somali'nin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ulusal uzlaşısını sağlamasını önemsediğini, Türkiye'nin desteğini sürdüreceğini belirtti.

Ardından Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Gürcistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Gürcistan'ın önümüzdeki süreçte dostluk ve işbirliğini her alanda daha ileriye taşıyacağına inandığını, Türkiye'nin, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının tam kapasiteyle faaliyete geçmesini istediğini de ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğini sürdüreceğini de belirtti.