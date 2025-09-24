Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe Beko basketbol takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

