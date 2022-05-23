Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;31 Mayısta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz&quot; - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mayısta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz"

AA - Osman Baytürk - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mayısta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz."

AA / Osman Baytürk - Güncel

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