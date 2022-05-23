Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mayısta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz"
AA - Osman Baytürk - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mayısta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz."
AA / Osman Baytürk - Güncel