Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart çok önemli, yeniden İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin İstanbul'un ve Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Erdoğan, seçimlerin İstanbul'u ve Türkiye'yi aslına döndürmek için bir fırsat olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart çok önemli, yeniden İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli."
Kaynak: AA / Güncel