Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart 2024'te kötü gidişe dur diyecek, başta İstanbul, Ankara olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirleri hizmet ve eser...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart 2024'te kötü gidişe dur diyecek, başta İstanbul, Ankara olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirleri hizmet ve eser siyasetiyle buluşturacağız."