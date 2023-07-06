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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '31 Mart 2024'te kötü gidişe dur diyecek, başta İstanbul, Ankara olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirleri hizmet ve eser...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart 2024'te kötü gidişe dur diyecek, başta İstanbul, Ankara olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirleri hizmet ve eser...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart 2024'te kötü gidişe dur diyecek, başta İstanbul, Ankara olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirleri hizmet ve eser siyasetiyle buluşturacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart 2024'te kötü gidişe dur diyecek, başta İstanbul, Ankara olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirleri hizmet ve eser siyasetiyle buluşturacağız."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ankara Güncel Haberler

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