Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart 2024'te kötü gidişe dur diyecek, başta İstanbul, Ankara olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirleri hizmet ve eser...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart 2024'te kötü gidişe dur diyecek, başta İstanbul, Ankara olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirleri hizmet ve eser siyasetiyle buluşturacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart 2024'te kötü gidişe dur diyecek, başta İstanbul, Ankara olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirleri hizmet ve eser siyasetiyle buluşturacağız."
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel