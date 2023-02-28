Cumhurbaşkanı Erdoğan: 309 bin konutun inşasına başlıyoruz (3)

ERDOĞAN: DOĞANŞEHİR'İ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile 6 Şubat'ta meydana gelen depremin etkilediği bölgelerde bugün gerçekleştirdiği ziyaretlerini Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde noktaladı.

"Şehirlerimizi ovalardan dağlara doğru taşıyarak fay hattı ve zemin sıvılaşması gibi tehditlerden uzak yerlerde inşa etmemiz gerektiği herkesin ortak kanaatidir. Üniversitelerdeki hocalarımızla, mühendislerimizle, mimarlarımızla, şehir plancılarımızla yürüttüğümüz çalışmalar her aşamada bize rehberlik ediyor. Şehirlerimizin kültür, sanat, tabii ve tarihi doku, sosyoloji, demokrafi gibi hayati özelliklerini korumak önceliklerimizin en başında geliyor. Eski yerleşimlerin ihyasını da yüksek bina ve yoğunluk alternatiflerle yapacağız. Malatya başta olmak üzere depremde zarar gören şehirlerimizdeki dini ve kültürel mekanlarımızı tarihe vefa geçmişe saygı anlayışıyla muhafaza edeceğiz. Afet yönetim sistemimizi ülkemizin karşılaşabileceği tüm felaketlerin ve sonuçlarıyla ilgili çalışmaları yürütebilecek şekilde geliştireceğiz. Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz. Başta ana muhalefet olmak üzere yavru muhalefet hepsinin kentsel dönüşümle ilgili geçmişte söylediklerinin bütün kayıtları elimizde mevcut ve bunları özellikle milletimize yansıtacağız. Tekrar tekrar izleteceğiz ve kentsel dönüşümle ilgili bunlar dün neler söyledi? Bugün neler söylüyor? Bak onun bedelini ödüyoruz. Artık bu bedeli kimsenin bu millete ödetme hakkı yoktur. Bunu da başaracağız. Bugüne kadar tecrübelerimizi ve karşılaştığımız engelleri göz önüne alarak kentsel dönüşüm projelerini mümkün olan en kısa sürede bitirecek böyle bir modele yöneleceğiz. Depremlerin hayatımızın bir gerçeği olduğunu unutmadan, hazırlıklarımızı süratle tamamlamak için ne gerekiyorsa yapacağız."