Cumhurbaşkanı Erdoğan, "300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslimi Töreni"nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinin engellenmeye çalışılmasına yönelik, "Biz bu sefer çok ama çok idmanlıyız. Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız. Allah'ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasında düzenlenen "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında, gündemlerinde ülkeye ve millete hizmetin, vatandaşların yeni ve güvenli yuvalarına kavuşturulmasının, Malatya ile diğer illerin huzurunun, refahının, kalkınmasının ve hak ettiği hizmetle buluşmasının, Türkiye'yi terörden kurtarmanın olduğunu söyledi.

Ocaklara ateşlerin düşmediği, annelerin yüreklerinin evlat acısıyla kavrulmadığı, Türkiye'nin hiçbir hanesinden ağıtların yükselmediği bir Türkiye için sabırla, samimiyetle, soğukkanlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Menzile yaklaştıkça görüyoruz ki saldırıların dozu da artmaya başladı. Kandan, çatışmadan ve istikrarsızlıktan beslenenler, kampanyalarına son dönemde hız verdi. Bir taraftan mesnetsiz haberlerle şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi endişeye sürüklemeye çalışıyorlar, diğer taraftan 'muhtarlıklar kapanacak', 'güvenlik korucuları işsiz kalacak' gibi yalanları köpürterek bölgedeki kardeşlerimizi tedirgin ediyorlar. Muhtarlıkların kapanması diye bir şey asla söz konusu değildir. Bir başka taraftan Cumhur İttifakı'nın 'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik samimiyetini sorgulayarak, akıllarınca fitne çıkarmayı deniyorlar.

Eş zamanlı olarak örgütün Suriye'deki uzantılarını kışkırtarak Arz-ı mevud peşindeki siyonistlerin bölgemize yönelik emellerine destek veriyorlar. Yani ellerinin altındaki bütün aparatlarını harekete geçirmiş durumdalar. Yalan, provokasyon, iftira ve dezenformasyon, ne ararsan hepsi bunlarda var. Hedefleri belli, o da ilerleyen o süreci yavaşlatmak ama bilmedikleri bir şey var. Biz bu sefer çok ama çok idmanlıyız. Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız. Allah'ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. Kadim devlet aklı ve siyasi tecrübe ile ilmek ilmek dokuduğumuz süreci ihtiraslara, yanlış hesaplara ve emperyalist oyunlara kurban etmeyeceğiz."

"Savaş ve terör baronları inşallah hedeflerine ulaşamayacak"

Savaş ve terör baronlarının hedeflerine ulaşamayacağını belirten Erdoğan, "Evlatlarımızın hayatı üzerinde yükselen terör duvarını yıkarak, iç cephemizi tahkim mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecek. Kardeşliğimiz güçlenecek, muhabbetimiz artacak, dayanışmamız inşallah perçinlenecek. Türkiye'nin ve bölgemizin önünde yeni kapılar açılacak. Burada tekrar altını çizerek söylüyorum: Şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir işin içinde bugüne kadar olmadık, evelallah bundan sonra da olmayacağız. Gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir adım atmadık, bundan sonra da asla atmayacağız. Ne yapıyorsak onların emanetini yüceltmek için yapıyoruz ve yapacağız." değerlendirmesini yaptı.

Ana muhalefete de eleştirilerde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ana muhalefetin içler acısı halini inanıyorum ki sizler de görüyorsunuz. Ne hizmet, ne yatırım, ne ülkenin kanayan yaralarına derman olmak... Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yer almıyor. Dünyada ve bölgemizde ne olup bittiğinden zaten habersizler. Ara sıra yolları Avrupa'ya düşüyor, orada da tek yaptıkları Türkiye'yi Batılılara ve yabancı medyaya şikayet etmek. İç tartışmaları bırakıp yurt dışına gittiklerinde Türkiye partisi olacaklardı fakat neticede ülkemizin başını yere eğdiren bir utanç kaynağı oldular. Halkın parasını talan eden bir avuç belediye hortumcusunu aklamak için hem kendilerini küçük düşürüyorlar hem de Türk siyasetinin itibarına zarar veriyorlar.

Uzaktan kumandayla idare edilen Genel Başkan'ın ağzından çıkanı artık kulağı duymuyor. Türk siyasetine ve bulunduğu konuma asla yakışmayan seviye yoksunu bir üslupla önüne gelene hakaret ediyor. İş öyle bir hal aldı ki, bu şahıs konuşmaya başlayınca aileler çocukları olumsuz etkilenmesin diye hemen kanal değiştiriyor. En son Sinop'taki balıkları diline doladı ama baltayı yine taşa vurdu. İzmir'de kıyıya vuran ölü balıkları görmeyip de Sinop'taki balıklar için endişelenmesini kendi seçmeni dahil kimse inandırıcı bulmadı."

Erdoğan, muhalefetin derdinin balıklar ve turistler olmadığını vurgulayarak, "Bunların sorunu Türkiye'nin atılımlarıyla, Türkiye'nin başarılarıyla, genel başkan değişse dahi CHP'nin savunma sanayi hamlelerimize karşı düşmanca tavrında hiçbir değişim olmuyor. Hatırlayın, bunun Bay Kemal adındaki selefi de böyleydi. O da yalan ve iftiralarla aylarca tank palet fabrikamızı hedef almıştı. Sonra bize yüklü miktarda tazminat ödemek zorunda kaldı. Şimdi ne sesi çıkıyor ne de ortalıkta görülüyor. Milletten sandıkta öyle bir şamar yedi ki, 2,5 yıldır halen kendine gelemedi. Tabii en büyük tokadı kendisini coşkuyla alkışlayanlardan aldı. Ne diyelim? Al birini vur ötekine. Biz bunların ikisini de muhatap almıyor, CHP içindeki Bizans oyunlarıyla kendilerini baş başa bırakıyoruz. Onlar birbirlerini hançerlemeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.

Malatya'ya ve tüm Türkiye'ye hizmet için koşturmaya devam ettiklerini söyleyen Erdoğan, anahtar teslimi yapılan yeni konutların, iş yerlerinin ve açılışı gerçekleştirilen yatırımların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Yeni yuvalarda huzurlu, bereketli ve mutlu bir yaşam temennisinde bulunan Erdoğan, konuşmasını "Tekrar buluşmak temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum." sözleriyle tamamladı.

Notlar

Program öncesi alana Türk bayrakları ve üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu "Ölümüne seninleyiz" ve "Korkaklar zafer anıtı dikemez" yazılı pankartlar asıldı.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti'nin genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri katıldı.

Erdoğan'ın talimatıyla AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın başlattığı kura çekiminde hak sahipleri belirlendi.

Depremden etkilenen diğer illerdeki törenlere canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, bazı hak sahipleriyle sohbet etti.

Daha sonra hak sahiplerine konutlarının anahtarları teslim edildi. Program, dua edilmesi ve kurdele kesiminin ardından sona erdi.

