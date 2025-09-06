Cumhurbaşkanı Erdoğan, '300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslimi Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(6 Şubat depremleri) Devletimizin tüm kurumları canını dişine takarak 7 gün 24 saat çalıştı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getiremesek de kısa sürede enkazları kaldırdık, yaraları sardık, umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasında düzenlenen "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Konuşmasına Malatyalıları selamlayarak başlayan Erdoğan, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İsveç'i yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Yarın 2026 FİFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na da başarılar dileyen Erdoğan, alandakilerin "Malatya seninle gurur duyuyor" sloganına, "Ben de sizlerle gurur duyuyorum." karşılığını verdi.

Erdoğan, bugün aynı zamanda yeni yatırımların resmi açılışlarını yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Modern, güvenli ve estetik bir anlayışla inşa edilen yeni yuvalarımızın Malatya ve diğer illerimizdeki kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuruyla, ağız tadıyla, sıhhat ve afiyet içinde oturmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan, konutların inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bugün insanı, doğası, tarihi ve kültürüyle ışıl ışıl parlayan Malatya'da olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İmanıyla ve cengaverliğiyle maruf Battal Gazi'nin diyarında, gönüllere taht kuran Niyazi Mısri'nin memleketindeyiz. Sadreddin Konevi'nin doğduğu, Muhyiddin İbnü'l Arabi'nin yaşadığı topraklardayız. Her zaman olduğu gibi bizleri yine bağrına basan Malatya halkına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Rabb'im sizlerden razı olsun. Burada sizlerin de çok iyi bildiği şu gerçeği tekrar ifade etmek isterim. Malatya hem Türkiye'nin hem bölgesinin en gözde merkezlerinden biridir. Malatya'nın bizdeki yeri çok çok müstesnadır.

Aşık maşukuna kavuşunca nasıl mutlu oluyorsa biz de buraya her gelişimizde adeta vuslata eriyoruz. Ülkemize önemli katkılar yapan bu şehirle gurur duyuyoruz. Bugüne kadar şartlar ne olursa olsun Malatya'yı asla ihmal etmedik. Malatyalı kardeşlerimizin bize olan teveccühünü boşa çıkarmadık. Eşi benzeri bulunmaz Malatya'ya ve Malatya halkına aşkla hizmet ettik. İnşallah bundan sonra da aynı azimle, aynı coşkuyla, aynı sevdayla sizler için çalışmaya devam edeceğiz."

"Mevla böylesine büyük bir acıyı bizlere bir daha yaşatmasın"

Malatya'nın 6 Şubat 2023'teki depremlerden en fazla etkilenen illerden biri olduğunu anımsatan Erdoğan, "O gece maalesef dünya tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. 11 ilimizde 53 bin 737 canımızı, içimiz kan ağlayarak kara toprağın bağrına verdik." dedi.

Deprem şehitlerine bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Depremden sonra geride kalan kardeşlerimize Rabb'imden sabır diliyorum. Mevla böylesine büyük bir acıyı bizlere bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Merhum Niyazi Mısri asırlar öncesinden şöyle sesleniyordu: 'Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş.' Evet, 6 Şubat'ın acısı, sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bu derdi yüreğimizin en derininde, hem de tüm ağırlığıyla hissettik ama bu dert aynı zamanda bize dayanışma, bir ve beraber olmayı, yeniden başlamayı öğretti. 'Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır.' diyerek hemen kolları sıvadık. 'Milletimizle el ele vererek bu yaraları saracağız. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız.' dedik. Devletimizin tüm kurumları canını dişine takarak 7 gün 24 saat çalıştı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getiremesek de kısa sürede enkazları kaldırdık, yaraları sardık, umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık."

Erdoğan, alandaki vatandaşların sayısının 52 bin olduğunu söyledi.

(Sürecek)