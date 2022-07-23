Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma törenine katıldı
AA - Osman Baytürk - Güncel
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Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Ankara-Kayseri Hızlı Tren temel Atma töreni Kayseri incesu Beşler Firması Cam Elyafı Tesisi açılış töreni Avrupa'nın En Büyük Alışveriş Merkezi açılış...
Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Ankara-Kayseri Hızlı Tren temel Atma töreni
Kayseri incesu Beşler Firması Cam Elyafı Tesisi açılış töreni
Avrupa'nın En Büyük Alışveriş Merkezi açılış töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi
Açılışın yapılması ve kurdele kesimi KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni"nde konuştu.
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AA / Osman Baytürk - Güncel