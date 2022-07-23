Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma törenine katıldı Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Ankara-Kayseri Hızlı Tren temel Atma töreni Kayseri incesu Beşler Firması Cam Elyafı Tesisi açılış töreni Avrupa'nın En Büyük Alışveriş Merkezi açılış... Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Ankara-Kayseri Hızlı Tren temel Atma töreni Kayseri incesu Beşler Firması Cam Elyafı Tesisi açılış töreni Avrupa'nın En Büyük Alışveriş Merkezi açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi Açılışın yapılması ve kurdele kesimi KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni"nde konuştu. (6) AA / Osman Baytürk - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma törenine katıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.