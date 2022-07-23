Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma törenine katıldı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma törenine katıldı

AA - Osman Baytürk - Güncel
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Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Ankara-Kayseri Hızlı Tren temel Atma töreni Kayseri incesu Beşler Firması Cam Elyafı Tesisi açılış töreni Avrupa'nın En Büyük Alışveriş Merkezi açılış...

Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Ankara-Kayseri Hızlı Tren temel Atma töreni

Kayseri incesu Beşler Firması Cam Elyafı Tesisi açılış töreni

Avrupa'nın En Büyük Alışveriş Merkezi açılış töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi

Açılışın yapılması ve kurdele kesimi KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni"nde konuştu.

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AA / Osman Baytürk - Güncel

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