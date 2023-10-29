Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi Günü Okulların Tatil Olduğunu Açıkladı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan sosyal medya hesabından yatığı paylaşımla 30 Ekim Pazartesi günü, okulların tatil olduğunu açıkladı. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel