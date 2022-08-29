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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "30 Ağustos, esaret ve hürriyet arasında tercihe zorlandığında Türk milletinin neleri başarabileceğinin, nelerden...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '30 Ağustos, esaret ve hürriyet arasında tercihe zorlandığında Türk milletinin neleri başarabileceğinin, nelerden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "30 Ağustos, esaret ve hürriyet arasında tercihe zorlandığında Türk milletinin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "30 Ağustos, esaret ve hürriyet arasında tercihe zorlandığında Türk milletinin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olmuştur"

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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