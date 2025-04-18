Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllardır özgürlükten bahsedenler, sırf kendilerine destek vermedi diye sanatçılarımızı, sporcularımızı ve gençlerimizi adeta linç ettiler. Öyle ki bu dayatmalardan bunalan birçok isim sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kaldı. Sanatçıları fişlediler, sporcuları fişlediler, yerli ve milli markaları fişlediler. Boykot bahanesiyle ülkenin ekonomisine zarar vermeye çalıştılar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğiyle Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde yaptığı konuşmada, milletin değerlerine, inancına ve tarihine husumet besleyen tüm yaklaşımları ellerinin tersiyle ittiklerini söyledi.

Neoliberal kültürün dayattığı hayat tarzlarının dünyayı adeta istila ettiği bir dönemde asli kimliklerini koruyarak istikbali inşa etmeye çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Her geçen gün kendimizi yeniden keşfediyor, medeniyetimizin kültür ve sanat mirasını yeni baştan gün ışığına çıkartıyor, bunları yeni nesillere aktarmanın samimi mücadelesini veriyoruz. Yeditepe Bienali'ni işte bu açıdan da fevkalade kıymetli bulduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir hususu da vurgulamak durumunda olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz haftalarda ana muhalefet partisinin de kışkırtmasıyla, mahalle baskısını mumla aratan bir faşist dalgaya şahitlik ettik. Sanat dünyamızı ve sosyal medya fenomenlerini hedef alan zorbalıklar, tahammül sınırlarını aşan korkunç boyutlara ulaştı. Yıllardır özgürlükten bahsedenler, sırf kendilerine destek vermedi diye sanatçılarımızı, sporcularımızı ve gençlerimizi adeta linç ettiler. Öyle ki bu dayatmalardan bunalan birçok isim sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kaldı. Sanatçıları fişlediler, sporcuları fişlediler, yerli ve milli markaları fişlediler. Boykot bahanesiyle ülkenin ekonomisine zarar vermeye çalıştılar."

"Ana muhalefetin hortlatmaya çalıştığı tek parti faşizmi tarihe karışmıştır"

Ecdadın emaneti tarihi camilere edepsizlik edildiğini belirten Erdoğan, "Bu ülkede 1940'larda nasıl bir korku ikliminin hüküm sürdüğünü bizlere birkaç hafta içinde örnekleriyle tekrar hatırlattılar. Kültür sanat erbabımız başta olmak üzere milletime şunu tekrar söylüyorum; uğruna ağır bedeller ödediğimiz özgürlüklerimizi kimse bu milletin elinden alamaz. Kimse bu ülkenin kültür sanat erbabına dayatmalarda bulunamaz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendini ülkenin yegane sahibi zanneden bir avuç zorbanın taşkınlıklarına eyvallah etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Sesi çok çıkanlar, bağıranlar, çağıranlar, sözün şehvetine kapılıp sağa sola tehdit savuranlar kazın ayağının hiç de öyle olmadığını göreceklerdir." dedi.

Sanatçıların, sporcuların ve gençlerin müsterih olmasını isteyen Erdoğan, "Ana muhalefetin hortlatmaya çalıştığı tek parti faşizmi tarihe karışmıştır. Eski Türkiye'nin kötü bir hatırası olarak da hep öyle kalacaktır. Darbenin, cuntanın, yasakların ve baskıların egemen olduğu o karanlık günleri geri getirmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecektir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Klasik Türk Sanatları Vakfını, Fatih Belediyesini, küratörleri ve sanatçıları tebrik ederek, bienalin herkes için hayırlar getirmesini temenni etti.

Programdan notlar

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, bienale ilişkin tanıtım filmi ve mapping gösterimi yapıldı.

Günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkanı Muhammet Emin Demirkan ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan tarafından Hattat Ferhat Kurlu'nun Hilye-i Şerif'i yazdığı hat tablosu hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından yapılan dua sonrasında katılımcılarla birlikte 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nin açılış kurdelesini kesti.

Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Davut Gül ile bazı AK Parti milletvekilleri, sanat camiasından isimler ve davetliler katıldı.

(Bitti)