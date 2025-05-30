Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Uluslararası Aile Sempozyumu'na mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Uluslararası Aile Sempozyumu'na mesaj gönderdi Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Aile Vakfı tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 3. Uluslararası Aile Sempozyumu'na mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Aile Vakfı tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 3. Uluslararası Aile Sempozyumu'na mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, "21. Yüzyılda Aile Olmak" temalı sempozyuma telgrafla yolladığı mesajında, medeniyetin temeli aile mottosuyla geleneksel Türk aile yapısının ihyasını önceleyen faaliyetleri vakıf adına önemsediklerini belirtti.

Çalışmalar kapsamında düzenlenen sempozyumda farklı disiplinlerde akademik çalışma yürütüldüğünü aktaran Erdoğan, "Çalışmalar yürüten bilim insanlarının 'Büyükşehirde Aile Olmak, Küresel Tehditler Karşısında Aile, Dijital Çağda Aile ve Aile Psikolojisi' temalarıyla konuyu ele almalarını da ayrıca değerli buluyorum. Aile kavramını günümüz fırsat, tehdit ve koşulları çerçevesinde tartışmak ve derinleştirmeye çalışmanın, 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum' hedefimize ulaşmada bize yol gösterici olacağına inanıyorum. İstanbul Aile Vakfının yönetim kurulu ve çalışanları ile 3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, tüm katılımcı ve misafirlere selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

"Dijitalleşme, bireyselleşme ve küreselleşme gibi dinamikler, aile kavramını tüm dünyada köklü değişimden geçiriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sempozyuma mesaj gönderdi.

Mesajında ailenin biricik ve en kıymetli hazine olduğuna dikkati çeken Erdoğan, aile müessesesini korumanın, toplumsal huzurun, refah ve güven içinde geleceğin teminatı olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, güçlü toplumların güçlü ailelerin omuzlarında yükseldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"O nedenle ailenin yapısını korumak ve onu olumsuz dış etkilere karşı dirençli kılmak, hepimizin temel sorumlulukları arasındadır. Dijitalleşme, bireyselleşme ve küreselleşme gibi dinamikler, aile kavramını tüm dünyada köklü değişimden geçiriyor. Bilhassa bu dönemde aileyi ele almak, karşı karşıya kaldığı sınamalara çözüm üretmek ve toplumsal yapı içindeki saygın konumunu korumak ziyadesiyle mühimdir. Kurulduğu günden bugüne İstanbul Aile Vakfının bu alanda yürüttüğü başarılı çalışmalarını takdirle karşılıyor, herkese ilham olmasını diliyorum. Saygıdeğer katılımcılara sundukları değerli katkılar ve çözüm önerileri için teşekkür ediyorum. Sempozyumun elde edilecek çıktılarının ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
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