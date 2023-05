Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu CHP, Lgbt'cidir. Bu İYİ Parti, Lgbt'cidir. Bu HDP, Lgbt'cidir. Onlarla beraber yol yürüyenler, bunlara 'hayır' diyemediklerine göre onlar da Lgbt'cidir. AK Parti'nin içine LGBT sızamaz. MHP'ye sızamaz. Cumhur İttifakı'na LGBT sızamaz." dedi.

Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformunca (TGSP), İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde gençlere hitap etti.

TEKNOFEST'e giden tüm gençlerin ufuklarıyla birlikte dünyaya bakış açılarının kökten değiştiğinin görüldüğünü belirten Erdoğan, özellikle yıllarca bu ülkenin evlatlarını psikolojik esarete mahkum edenlerin zihinlere vurduğu zincirlerin tek tek parçalandığını söyledi.

Erdoğan, başkalarına özenmek yerine, 'Çalışırsam ben de yapabilirim.' diyen her gencin, istikbal adına çok büyük bir kazanım olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yabancılara hayranlıkla bakmak yerine, 'İnanırsam ben de başarabilirim.' şuuruna sahip her gencimiz, geleceğimize tutulmuş bir fenerdir. Sosyal medyanın dehlizlerinden, küresel kültürün boyunduruğundan kurtardığımız her gencimiz, aydınlık yarınlarımızın müjdecisidir. Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformunda güç birliği yapan kuruluşlarımızın çalışmalarına işte bu zaviyeden bakıyoruz. Sizler de faaliyetlerinizde, gençlerimizin kökleriyle bağlarını korumalarına yardımcı oluyorsunuz. TEKNOFEST gençliğinin yetişmesine sizler de katkı sağlıyorsunuz. Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesine sizler de destek veriyorsunuz. Her birinize emekleriniz, gayretleriniz için tekrar teşekkür ediyorum."

"Bunlar Batı'nın ve küresel sermayenin içimizdeki gönüllü lejyonerleridir"

TEKNOFEST'e saldıranlarla gönüllü kuruluşları hedef alanların aynı çevreler olmasının tesadüf olmadığını dile getiren Erdoğan, "Atatürk Havalimanı'nı Amerikalı şirketlere peşkeş çekmek isteyenler, sizlerin faaliyetlerinden de rahatsızlık duyanlardır. FETÖ'cü ve bölücülerle kol kola girmekten çekinmeyenler ile Meclis kürsüsünden derneklerimizi tehdit edenler aynı kesimlerdir. Şimdi LGBT gibi sapkın yapılara destek verenlerle sizlere iftira atanlar aynı kaynaktan beslenmektedir." diye konuştu.

Gençlere seslenen Erdoğan, açık konuşmak zorunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu CHP, LGBT'cidir. Bu İYİ Parti, LGBT'cidir. Bu HDP, LGBT'cidir. Onlarla beraber yol yürüyenler, bunlara 'hayır' diyemediklerine göre onlar da LGBT'cidir. AK Parti'nin içine LGBT sızamaz. MHP'ye sızamaz. Cumhur İttifakı'na LGBT sızamaz. Çünkü biz, aile kurumunun kutsiyetine inanıyoruz. Eğer güçlü aileler olmazsa güçlü millet olamazsınız. İşte biz de gücümüzü buradan alıyoruz. Anayasa değişikliği teklifimizi biliyorsunuz, gönderdik. Tabii seçim süreci başlayınca adım atamadık. Allah nasip ederse seçimden sonra hedefimiz bu değişikliği yapmaktır. Ağızlarını her açtıklarında gençlerimize karamsarlık edenlerle vakıf ve derneklerimizi dillerinden düşürmeyenler aynı zihin dünyasına sahiptir. Bunlar, demokrasinin, milli iradenin, milletin değerlerinin düşmanıdır. Bunlar, sadece sivil siyasetin değil, sivil toplumun da hasmıdır. Bunlar Batı'nın ve küresel sermayenin içimizdeki gönüllü lejyonerleridir. Biz son 21 yıldır işte bunlarla ve arkasındaki güçlerle mücadele ettik."

"Aşkla çalışmayı sürdüreceğiz"

Erdoğan, sırtını vesayete, marjinallere, küresel odaklara yaslayanların baskılarına asla ve asla boyun eğmediklerinin altını çizerek, sivil toplum kuruluşlarının alçakça tehditlerle korkutulmasına, zorbalıkla yıldırılmasına, itibar suikastlarıyla sindirilmesine müsaade etmediklerini söyledi.

Hak bildikleri yoldan sapmadan ülke, millet ve gençler için en doğrusunu yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Gözümüzü ufuktan ayırmadan hedeflerimiz ve ideallerimiz doğrultusunda azimle, cesaretle, kararlılıkla yürüdük. İnşallah önümüzdeki dönemde, 'Durmak yok, yola devam.' diyerek, aşkla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bunları da gençlerle ve onların gayretleriyle gerçekleştireceklerine işaret ederek, "Sizlerin çalışmalarıyla gelecekte daha büyük başarılara imza atacağız." dedi.

(Sürecek)