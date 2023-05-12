Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yla ilgili açıklamalarına ilişkin, "Sen şimdi Putin'e saldırınca kusura bakma, buna ben de eyvallah etmem çünkü Rusya'yla olan bizim münasebetlerimiz, şu anda Amerika'yla olan münasebetlerimizden geri değil yani...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yla ilgili açıklamalarına ilişkin, "Sen şimdi Putin'e saldırınca kusura bakma, buna ben de eyvallah etmem çünkü Rusya'yla olan bizim münasebetlerimiz, şu anda Amerika'yla olan münasebetlerimizden geri değil yani dış ticaret hacmine baktığımız zaman onunla olan dış ticaret hacmimiz, Amerika'dan daha fazla, böyle bir durum var." dedi.

Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun (TGSP) İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde gençlere hitap etti.

14 Mayıs'ta ülke tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacaklarını belirten Erdoğan, "Bu seçimlerin önemini özellikle yurt dışından gelen açıklamalarla, dergi kapaklarından verilen mesajlarda herhalde çok net biçimde görüyorsunuz. Ne diyorlar? 'Erdoğansız bir Türkiye.' ya Erdoğan, size ne yaptı? Ha Erdoğan, bunlara bir şey yaptı." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yla ilgili açıklamalarına değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi bay bay Kemal, Sayın Putin'e saldırıyor, Rusya'ya saldırıyor. Kılıçdaroğlu, (ABD Başkanı) Biden 'Erdoğan'ın yenilmesi lazım.' kaydını düştü. Kayıtlarda var ama sen acizsin, zavallısın çünkü Biden böyle söylediği zaman ben 'Biden niye böyle söyledi?' demedim. Halbuki ben, Biden'ı senden çok daha önce tanıyordum, ailece görüşmelerimiz de vardı ama sen şimdi Putin'e saldırınca kusura bakma, buna ben de eyvallah etmem çünkü Rusya'yla olan bizim münasebetlerimiz, şu anda Amerika'yla olan münasebetlerimizden geri değil yani dış ticaret hacmine baktığımız zaman onunla olan dış ticaret hacmimiz, Amerika'dan daha fazla, böyle bir durum var ama bay bay Kemal, sen devlet yönetimi nedir bilmezsin, anlamazsın. Biz dünyanın dört bir yanıyla görüşürüz. Biz devlet yönetiminin ne olduğunu biliriz ama sen bunları öğreneceksin fakat o fırsat da gelmeyecek sana. Yanındakiler sana bir fayda getirmez."

(Sürecek)