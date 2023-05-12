Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Acaba bu ülkede muhalefet niçin Baykar'a saldırıyor? Akıncı'dan Kızılelma'ya, Togg'dan Anka'ya nice ürünümüz görücüye çıktı. Acaba bunlar niye, niçin hazmedemiyorlar da saldırıyorlar?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun (TGSP) İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde gençlere hitap etti.

Gençlerle kucaklaşmanın kendisi için bir bahtiyarlık olduğunu söyleyen Erdoğan, "Her birinize coşkunuz, ahde vefanız, salonlara sığmayan şu heyecanınız için teşekkür ediyorum. Bizi daha fazla koşturmaya sevk eden güç, işte şu tablodur, işte bu güçtür. Bizi daha fazla çalışmaya teşvik eden aşk, işte budur. Bize gerektiğinde yedi düvele meydan okutan cesaret, işte budur. Sizler bizim yanımızda böyle sağlam durdukça Allah'ın izniyle kimse bileğimizi bükemez." diye konuştu.

Erdoğan, "Güçlü Yanım Türkiye" teması altında yapılan çalışmaların ve yürütülen projelerin gençlerin önünde yeni ufuklar açacağına inandığını belirterek, ülkenin güçlü geleceğine katkı sağlayan ve bu sene kültür, sanat, bilim, spor ve teknoloji alanlarında ödüle layık görülen gençleri tebrik ettiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlere gereken desteğin verileceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST gençliğinin yetişmesi yolunda gayret gösteren tüm kurum ve kuruluşlarımızın yanında olacağız. Gümbür gümbür gelen bu gençliği TEKNOFESTin yedincisinde gördük. Bilime, teknolojiye, araştırmaya, sorgulamaya meraklı, ülkesini ve milletini seven 2,5 milyonu aşkın genç, TEKNOFEST'e adeta akın etti. Gençler bir şeyi söylemem lazım. Henüz başbakan olmadım, o sıra seçimleri kazanmışız, ben de Avrupa'yı dolaşıyorum. Bu arada oğul Bush'u randevu istedim, ziyaret ettim ABD'de. Kendilerine dedim ki 'Bize İHA, SİHA verecektiniz. Terörle mücadele ediyoruz, ne olacak? Condoleezza Rice'i hemen çağırdı. 'Hemen' dedi, 'İHA'ları verin'. Bize İHA verdiler ama tabii iki günlüğüne geldi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünürü, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın fevkalade bir insan olduğunu ve bu konuda adım attığını dile getirdi.

"Özdemir Bayraktar, bazı sahtekarların ifade ettiği gibi devletten asla bir şey almadı"

Özdemir Bayraktar'ın bugünkü İHA ve SİHA'ların kuruluşunu başlattığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hani bazı sahtekarların ifade ettiği gibi devletten kredi, arsa, arazi, böyle bir şeyi asla almadı, almaz. O zaman benim dünürüm değildi, dava arkadaşımdı, daha sonra kendisine şunu söyledim. Benden yaşça tabii aramızda 5-6 yaş fark vardı. 'Özdemir abi, bak biz bu tür yatırımları yapanlara devlet olarak destek veriyoruz, gel sen de bu imkanlardan istifade et.' 'Yok' dedi, 'almam.' Kendisi kendi arsası, arazisi üzerinde ilk adım olarak İHA'ların kuruluşunu yaptı. Tabii beyin olarak farklı bir beyindi. Benim de siyasette eski arkadaşımdı, beraber yol yürüdük. Sonra evlatlarıyla, kendi hanımıyla birlikte, çünkü yenge hanım da muhasebe vesaire bu tür şeylerden anlayan bir insandı, adımı attı ve İHA'yı yaptı. Yetmez, SİHA'nın da adımını attı."

Selçuk Bayraktar'ın daha sonra damadı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii bütün bunlar gerek baba, gerek çocuklar cins beyinlerdi. İş yürürken İHA, SİHA yetmedi, Akıncı o geldi. Tabii yurt dışı siparişler de gelmeye başladı ama bütün bunlarla beraber yine devlet bankalarından, diğerlerinden bu noktalarda kredi asla almadı. Akıncı yapıldı, arkadan tabii yeni bir adım, Kızılelma oldu. Bunlar tabii insansız savaş uçaklarıydı, hepsi nevi şahsına münhasır uçaklardı. Hele Kızılelma, şu anda tabii testleri yapıldı vesaire ama asıl noktası henüz daha olmadı. O olduğu anda zaten şu andaki F-16'ların taşıdığı bombaları taşıma kabiliyetine sahip." ifadelerini kullandı.

"Hocamız 'Devrim' otosunu yaptı, biz de devrin otosunu yaptık"

"Hedef KIZILELMA" belgeselinin yayınlandığını ve bu seneki TEKNOFEST'e 2,5 milyon gencin akın ettiğini dile getiren Erdoğan, "Acaba bu ülkede muhalefet niçin Baykar'a saldırıyor? Akıncı'dan Kızılelma'ya, Togg'dan Anka'ya nice ürünümüz görücüye çıktı. Acaba bunlar niye, niçin hazmedemiyorlar da saldırıyorlar? Bunlar, Allah rahmet etsin, Erbakan Hoca'mızın da yaptığı bu 'Devrim' otosuna böyle saldırdılar. Hocamız 'Devrim' otosunu yaptı, biz de devrin otosunu yaptık. Tabii şimdi devrin otosuna saldıramıyorlar, söyleyecek yanları kalmadı. 'Ne yaparsanız yapın, başaramayacaksınız.' dedik ve başaramayacaklar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yaştan gencin, inandıkları, çalıştıkları ve hayal ettikleri zaman neleri başarabileceklerini görmüş olduklarını, gençlerin, hepsi son teknoloji harikası ürünlerin önünden her geçtiklerinde ülkelerine inandıklarını, başarabileceklerine inandıklarını ve öz güven kazandıklarını ifade etti.

(Sürecek)